Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над семилетним пасынком.

В Василеостровском районе задержали 45-летнего подозреваемого в сексуальном насилии над семилетним пасынком. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина проживал вместе с супругой и двумя детьми на 13-й линии Васильевского острова. Подозреваемый развращал биологического сына своей жены.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники изъяли ноутбук, в котором нашли видео, на кадрах которого видно, как задержанный вступает в интимные отношения со своим сыном.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемый был 11 раз судим за кражи, грабежи и сбыт наркотиков.