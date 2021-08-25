В Петербурге пожарные ликвидировали возгорание на хлебозаводе

В ночь на 25 августа в 1:51 поступило сообщение о возгорании на проспекте Чернышевского, 16. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

По прибытию на место, спасатели увидели, что горит территория хлебозавода "Арнаут". Горение происходило на площади 60 квадратных метров в производственном здании, в двух боксах на 1-м этаже.

Пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС. Через час его снизили до 1. Ликвидировать пожар удалось в 4:39 утра. Тушили его семь единиц техники и 33 сотрудника МЧС.