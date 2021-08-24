Инспекторы ГИБДД забрали машину у петербургского автоблогера

Петербургским автоблогером Арчи заинтересовались сотрудники ГИБДД. Накануне, 22 августа, в сети появилось видео, на котором молодой человек опасно перестраивается из ряда в ряд в плотном потоке.

Как известно, небезопасные трюки Арчи выполнял на оживленном Московском шоссе. Инспекторы задержали блогера и отправили его машину на штрафстоянку. По данным СМИ, правоохранителей заинтересовала подлинность номеров на машине Арчи.

Автоблогер не в первый раз попадает в поле зрения петербургской полиции.