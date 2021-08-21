Петербургского депутата поймами в состоянии опьянения за рулём

В Петербурге в ночь на 21 августа инспекторы ГИБДД задержали молодого депутата Элчина Алиева. 24-летний человек находился в машине в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники остановили машину на пересечении Гренадерской и Лесного проспекта в 4:30 утра. Инспектор начал фиксировать видеосъёмкой происходящее. Это не понравилось молодому депутату. Он пытался запретить страдам порядка выполнять условия протокола. Тоже попыталась сделать его спутница. Однако сотрудники напомнили, что по правилам они обязаны это сделать.



Алиев депутат от Трубникоборского сельского поселения Тосненского района. Его отец, Саяд Алиев, был главой муниципального образования "Дубровское городское поселение". Сейчас он действующий депутат областного ЗАГСа.

Молодому человеку грозит штраф в разме 30 тысяч рублей, а также лишение прав на полтора-два года.