Полицейские нагрянули с проверкой в петербургский бар "Мед"

Ночью 21 августа сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России нагрянули с рейдом в бар "Мед" на пересечении улицы Ломоносова и канала Грибоедова.

Как оказалось, гости употребляли шары с веселящим газом. Полиция допросила всех отдыхающих. Около 10 человек доставили в медучреждение на медосвидетельствование. У них выявили признаки наркотического опьянения. Еще несколько человек были отправлены в отдел МВД для установления личности.

"В баре можно было приобрести не только спиртное, но и шары с так называемым веселящим газом. В роли продавца выступал бармен заведения, который торговал закисью азота из-под полы. В помещении полицейские обнаружили 11 десятилитровых баллонов с газом", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении владельца бара начали административное расследование.