На улице Коллонтай полиция закрыла притон

В Невском районе сотрудники правоохранительных органов задержали владелицу притона.
Накануне в пятницу, 20 августа, рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 46-летнюю петербурженку. Как оказалось, 19 августа, официально безработная женщина разместила в интернете рекламное объявление об оказании услуг сексуального характера.
Притон нашли в квартире дома №16 по улице Коллонтай. Женщина планировала зарабатывать в заведении в качестве администратора.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Сейчас женщину отпустили под подписку о невыезде.