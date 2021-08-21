Мужчина напал на сотрудницу сауны ради 20 тысяч рублей

В ночь на пятницу, 20 августа, в отдел полиции обратилась пострадавшая, работающая в сауне.

По ее словам, инцидент произошел на Пискаревском проспекте в доме № 10 в сауне "Песчаный грот". Двое посетителей, мужчина и женщина, нанесли ей несколько ранений ножом и отобрали 20 тысяч рублей. Мужчина, заказывавший сауну, назвался Русланом.

Раненую 40-летнюю женщину забрала скорая. Врачи нашли открытую рану в части головы, лица, в области правого предплечья, а также области правой кисти.

Полиция объявила подозреваемых в розыск. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.