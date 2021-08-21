В квартире по Ленинскому проспекту обнаружили труп с ножевыми ранениями

В Красносельском районе Петербурга правоохранители обнаружили два тела - женщину с ножевыми ранениями и ее мужа под окнами дома.

Инцидент произошел в доме № 95/2 по Ленинскому проспекту. Как рассказал сын погибшей, женщина с супругом находилась в процессе развода. Мужчина хотел поговорить с ней. Несмотря на просьбы сына не открывать ему дверь, она впустила его в квартиру.

Ее нашли с 26 ножевыми ранениями. А супруг лежал полуживой на тротуаре.

Полиции так и не удалось узнать все от первого лица. Мужчина скончался в больнице.