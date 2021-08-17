В Пулково задержали шесть рейсов

В аэропорту Пулково на вылет задерживаются пять рейсов в российские города, один — в Киргизию.

По данным онлайн-табло, пассажиры рейса R3 468 авиакомпании «Якутия» должны были вылететь в Якутск в 14:20, однако его перенесли более чем на 16 часов.

Рейс U6 080 в Москву перенесли почти на 3 часа с 17:45 до 20:30. Еще один самолет вылетит с опозданием в Москву — в 15:10 вместо 14:10.

Еще один рейс компании "Уральских авиалиний" U6 037 перенесли всего на 20 минут.

Вылет до Симферополя U6 511 задержали на 1 час и 45 минут, а U6 2733 до Оша — на 1 час и 40 минут.

Некоторые пассажиры ожидают посадку в зале ожидания.