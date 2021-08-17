В Петербурге участились случаи нападения на правоохранительные органы

В Петербурге резко выросло количество преступлений против представителей власти. В период с 13 по 15 августа в разных районах города на сотрудников полиции было совершено четыре нападения. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

Так в прошлые выходные на территории Кировского, Невского и Пушкинского районов в отношении представителей властей было применено насилие. Сотрудники составляли административные протоколы. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

"Всем подозреваемым избрана мера пресечения, будет предъявлено обвинение, по завершении расследования они предстанут перед судом", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за применение насилия в отношении представителей власти предусмотрена уголовная ответственность. Обидчику будет грозить лишение свободы сроком до десяти лет.