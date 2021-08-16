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После ДТП на Курляндской госпитализировали двух женщин

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© Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Белый Nissan перевернулся на крышу.

Сегодня, 16 августа в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернуло на крышу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

 На перекрестке улицы Курляндской и Старо-Петергофского проспекта в 14:30 столкнулись две иномарки белый Nissan Almera и Chrysler, который и опрокинул автомобиль на крышу.  

Как сообщили очевидцы, двоих девушек госпитализировали с травмами - водителя Chrysler и пассажирку Nissan. Также одна из машин серьезно повреждена. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и службы спасения. 

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