Жителя Соснового Бора задержали по подозрению в поджоге автомобиля супруги

Накануне, 15 августа, около семи часов вечера в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на парковке местного НИИ на улице 50 лет Октября. На парковке горел автомобиль Hyundai Sonata.

Как оказалось, машину специально поджег ревнивый муж владелицы. На месте происшествия обнаружены пластиковая бутылка и кусок ткани. По предварительной информации поджог попал на камеры видеонаблюдения.

Позже правоохранительные органы задержали нетрезвого 44-летнего жителя Соснового Бора. Он рассказал, что совершил поджог из мести. Мужчина приревновал супругу, с которой сейчас разводится.

В настоящий момент в отношении мужчины составлен административный протокол о появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.