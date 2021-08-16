В Ленобласти водитель сбил лося

На трассе "Вологда — Новая Ладога" около 2 часов ночи автомобиль столкнулся с лосем и улетел на обочину.
Как сообщают в дорожной полиции, "Лада Гранта" двигалась по трассе недалеко от деревни Сомино. На дорогу выбежало животное. Машине сбила парнокопытное и улетела в кювет, где врезалась в дерево. Спасателям пришлось доставать водителям с помощью гидравлического инструмента, так как его зажало в автомобиле.
Очевидец ДТП рассказал, что животное скочналось, а Водитель был без сознания. Водитель вызвал скорую и остался дожидаться медиков рядом с пострадавшим.