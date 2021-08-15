Самолет, вылетевший из Пулково в Волгоград, был вынужден вернуться обратно

В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили, что самолет, который летел из Санкт-Петербурга в Волгоград был вынужден вернуться в Пулково по техническим причинам.

«Авиакомпанией оперативно было принято решение о замене воздушного судна. Задержка составила 3 часа», - заявили в пресс-службе.

По предварительной информации, пилот самолета в процессе полета был вынужден принять решение о посадке воздушного судна и вернуться на аэродром. Сообщается, что самолет пришлось развернуть из-за того, что у авиалайнера Sukhoi Superjet 100 отказала вторая гидросистема, а все функции перехватили оставшиеся две.