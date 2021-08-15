В Шушарах полицейский выстрелил в мужчину с молотком, который напал на другого сотрудника

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в поселке Шушары произошло происшествие, в результате которого сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие в отношении мужчины с молотком. Сообщается, что петербуржец ударил сотрудника МВД молотком по голове, а второй полицейский защищал своего напарника.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 августа, на Пушкинской улице, 20.

«Прибывших на вызов двоих сотрудников полиции встретил находившийся в состоянии алкогольного опьянения 42-летний хозяин квартиры. Злоумышленник сразу напал на сотрудника полиции и несколько раз ударил его молотком по голове. В ответ второй полицейский на основании ч. 1 ст. 23 ФЗ РФ "О полиции" (для защиты другого лица от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья) из своего табельного оружия выстрелил в нападавшего, ранив его», - сообщили в ведомстве.

Также в пресс-службе МВД добавили, что после случившегося сотрудник полиции и мужчина госпитализированы. Нападавшему сразу оказали первую помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.