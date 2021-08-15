В Купчино около многоэтажного жилого дома обнаружили мертвую 15-летнюю девочку

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в Санкт-Петербурге в Купчино после падения с шестого этажа многоэтажного жилого дома скончалась 15-летняя девочка. Трагедия произошла на этой неделе в пятницу.

О случившемся правоохранительным органам сообщил прохожий. Он заявил, что под окнами девятиэтажного дома на Будапештской улице заметил лежащую на траве девочку. На место сразу прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Однако врачи не смогли спасти школьницу и диагностировали смерть.

По версии правоохранителей, девочка могла спрыгнуть с шестого этажа. Согласно имеющейся информации погибшая жила в полной семье и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла.