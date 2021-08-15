В субботу в Приморском районе сгорела «Газель»

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что вечером, в субботу, 14 августа, в Приморском районе Северной столицы произошло возгорание автомобиля «Газель». Огонь охватил машину на Сердобольской улице, 32.

«В автомобиле марки «Газель» сгорели сгораемые части», – сообщили в главке МЧС.

На место возгорания прибыли спасатели. Для тушения пламени было задействовано девять человек личного состава, а также две единицы пожарной техники. Потушить огонь спасатели смогли за две минуты. Примерно в 20:04 возгорание было полностью ликвидировано.

Сообщается, что пострадавших в данном инциденте нет.