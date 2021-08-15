На Ропшинском шоссе легковой автомобиль вылетел в кювет вследствие неудачного обгона

В Санкт-Петербурге на Ропшинском шоссе легковой автомобиль угодил в кювет после неудавшегося обгона. В результате происшествия пострадала девушка.

Ситуация произошла в субботу, 14 августа. Об этом рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». В группе появились также и фотографии с места происшествия.

По кадрам видно, что у автомобиля Ford разбилось лобовое стекло, а также сработали подушки безопасности.

«Неудачный обгон на Ропшинском шоссе, все живы. Девушка немного пострадала», - написали в комментариях к посту.

На данный момент правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства случившегося.