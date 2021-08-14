Во время непогоды в Летнем саду упала липа и сломала скульптуру

В сообществе «Сады Русского музея» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что в субботу, 14 августа, во время непогоды в Летнем саду упала 260-летняя липа.

«Сегодня на территории Летнего сада произошло падение липы мелколистной, возраст которой насчитывает 260 лет», - говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что упавшее дерево еще задело и скульптуру «Аллегория сладострастия» и снесло ее.

Кроме того, руководство сада напомнило петербуржцам о соблюдении безопасности во время прогулок по садам Русского музея в непогоду. Руководство также отметило, что садам музея более 300 лет, в связи с этим на территории растет очень много возрастных деревьев.