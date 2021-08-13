13-летняя туристка ударилась головой во время водной прогулки по Фонтанке

В Петербурге во время водной прогулки по рекам и каналам города 13-летняя девочка из Нижнего Новгорода ударилась головой о мост. Об этом сообщили сегодня, 13 августа в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации ребенок встала на палубе в то время, как судно проплывало под Горсткиным мостом.

Девочку госпитализировали в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мягких тканей головы.