В ангаре на Малой Митрофаньевской произошел пожар

Утром 13 августа в Адмиралтейском районе Петербурга начался пожар на Малой Митрофаньевской улице. Как стало известно, около 6 часов утра загорелся цельнометаллический ангар.
"По уточненной информации, цельнометаллический ангар площадью 500 м2 и пристройка размером 75 м2 выгорели по всей площади", — сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Дам от пожара наблюдали в разных районах города. Очевидцы публикуют фото в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
К ликвидации пожара было привлечено 25 человек личного состава МЧС и пять единиц техники. К 07:53 ранг пожара снизили до первого номера. Огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.