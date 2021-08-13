В Троицком соборе Петербурга загорелся прихожанин

В четверг, 12 июля, после вечерней службы в Троицком соборе на мужчине загорелась одежда. Пожар сняла камера видеонаблюдения.

В соборе находилось пять человек. На кадрах видно, как один из прихожан направился к иконам, предположительно, чтобы помолиться.

Как рассказала глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова, смотритель собора услышал, как у икон упал предмет, он обернулся и увидел, как на мужчине полыхала одежда. Смотритель потушил пожар с помощью огнетушителя, а затем вызвал скорую и полицию.

Звонок в экстренные службы поступил в 18:51. Теперь в случившемся разбираются правоохранительные органы.