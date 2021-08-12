Неизвестный "рыжий дым" образовался над предприятием "Петросталь"

В Петербурге прокуратура в ходе проверки неизвестного дыма выявила превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на металлургическом заводе "Петросталь" в Кировском районе.

Природоохранная прокуратура решила провести проверку после многочисленных жалоб петербуржцев, которые неоднократно наблюдали "рыжий дым".

"Установлено, что «оранжево-рыжий» дым образуется в результате производства АО "Металлургический завод Петросталь" металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей", — сообщили в прокуратуре.

Исследования зафиксировали превышение выбросов загрязняющих веществ в воздух: пыли в 13,1 раза, азота (II) оксид в 27,5 раза, азота (IV) оксид в 1,1 раза. По данным прокуратуры, оборудование для очистки газов не могут обеспечивать их обезвреживание.

На "Петросталь" подали в суд с требованием обязать предприятие модернизировать сооружения для очистки воздуха.