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Неизвестный "рыжий дым" образовался над предприятием "Петросталь"

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© Фото: Baltphoto

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Прокуратура заинтересовалась дымом над Кировским заводом.

В Петербурге прокуратура в ходе проверки неизвестного дыма выявила превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на металлургическом заводе "Петросталь" в Кировском районе. 

Природоохранная прокуратура решила провести проверку после многочисленных жалоб петербуржцев, которые неоднократно наблюдали "рыжий дым". 

"Установлено, что «оранжево-рыжий» дым образуется в результате производства АО "Металлургический завод Петросталь" металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей", — сообщили в прокуратуре.

Исследования зафиксировали превышение выбросов загрязняющих веществ в воздух: пыли в 13,1 раза, азота (II) оксид в 27,5 раза, азота (IV) оксид в 1,1 раза. По данным прокуратуры, оборудование для очистки газов не могут обеспечивать их обезвреживание. 

На "Петросталь" подали в суд с требованием обязать предприятие модернизировать сооружения для очистки воздуха.  

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