Стрелявшего в Петергофе жениха отправили под подписку о невыезде

Жениха, выстрелившего три раза в воздух из окна автомобиля в Петродворцовом районе, суд отпустил под подпиской о невыезде по делу о хулиганстве.

Инцидент произошел 10 августа. Как сообщали очевидцы, на Парковой улице неизвестный выстрелил из машины, которая была украшена свадебной символикой. Через время сотрудники полиции задержали 23-летнего жениха у ЗАГСа на Торговой площади.

По словам молодого человека, выстрелы были сделаны из сигнального пистолета. Сотрудники изъяли и отправили на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет.

Всех участников свадьбы задержали на время. Против жениха возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако молодой человек оказался сотрудником ОМОНа. ГУ Росгвардии по Петербургу проводят проверку по факту случившегося.