  • 12 Август 2021
USD 13.08.2021 73.5671 -0.4024
USD ММВБ 19:27 73.4911  
EUR 13.08.2021 86.3457 -0.2800
EUR ММВБ 19:27 86.2634  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Стрелявшего в Петергофе жениха отправили под подписку о невыезде

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Молодой человек отпраздновал свою свадьбу тремя выстрелами в воздух.

Жениха, выстрелившего три раза в воздух из окна автомобиля в Петродворцовом районе, суд отпустил под подпиской о невыезде по делу о хулиганстве.

Инцидент произошел 10 августа. Как сообщали очевидцы, на Парковой улице неизвестный выстрелил из машины, которая была украшена свадебной символикой. Через время сотрудники полиции задержали 23-летнего жениха у ЗАГСа на Торговой площади.

По словам молодого человека, выстрелы были сделаны из сигнального пистолета. Сотрудники изъяли и отправили на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет. 

Всех участников свадьбы задержали на время. Против жениха возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако молодой человек оказался сотрудником ОМОНа. ГУ Росгвардии по Петербургу проводят проверку по факту случившегося.

 

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора
    30.07.21
    Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику
    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram