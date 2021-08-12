Петербургский загорелся институт геологии и геохронологии РАН

На Васильевском острове загорелся институт геологии и геохронологии Российской академии наук. Как сообщается, около 14:30 в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании на третьем этаже дома 2 по набережной Макарова.

В административном здании на третьем этаже выгорела обстановка на площади 30 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Внутри было сильное задымления. Людей эвакуировали до прибытия пожарных.

Огонь удалось ликвидировать в 15:27. На месте происшествия работают экстренные службы. Детали ЧП устанавливаются.