В Московском районе мужчина серьезно пострадал при взрыве газового баллона

На Старообрядческой улице произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадавший мужчина получил обширные ожоги.

В среду 11 августа, в 15:36 в полицию поступило сообщение о том, что у дома № 21 по Старообрядческой улице произошел взрыв. В ходе разбирательств выяснилось, что 33-летний мужчина решил приступить к ремонту бензобака грузового автомобиля. Однако пары солярки спровоцировали взрыв.

Пострадавшего доставили в больницу в НИИ Джанелидзе в тяжелом состоянии с обширными термическими ожогами пламенем верхних и нижних конечностей, грудной клетки, живота, спины и промежностей, а также с болевым шоком III степени. Врачи диагностировали 80-90% ожогов тела.