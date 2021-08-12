В Калининском районе пробил фонтан

В Петербурге у дома № 69 на проспекте Просвещения забил источник. Как сообщил очевидец в "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в Калининском районе произошла коммунальная авария.

Как оказалось, трубу прорвало в результате проведения гидравлических испытаний. Для локализации аварии на место происшествия прибыли сотрудники ГУП "ТЭК СПБ".

"Теплоэнергетики приступят к устранению дефекта после завершения полного цикла проверки сетей на плотность и прочность", — сообщили в компании.

Коммунальную аварию обнаружили в 19:40. На ее локализацию потребовалось около 35 минут. Авария произошла на изношенном трубопроводе диаметром 159 миллиметров.