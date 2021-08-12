В ДТП на Касимовской у машины вылетел двигатель

Вечером 11 августа на Касимовской улице, 3, напротив Волковского православного кладбища произошло ДТП с участием KIA. Машина не подлежит восстановлению.

Как сообщает очевидец, KIA улетела с проезжей части, вероятно, перелетела через высокий поребрик и врезалась в столб. Попутно машина задела припаркованную иномарку. К счастью, на последней лишь вмятины и царапины.

Видео и фото с места происшествия попали в социальную сеть "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург ". На кадрах видно, как у KIA раскурочен бампер, а двигатель и вовсе вылетел на дорогу.

По словам очевидца, водитель чудом остался жив. Однако его пришлось вызволять сотрудникам МЧС. К месту ДТП прибыла карета скорой помощи.

Обстоятельства и причины происшествия сейчас устанавливаются правоохранительными органами.