Директора петербургского приюта "Забота" зарезала подопечная

Накануне вечером в полицию поступило сообщение от петербурженки, которая рассказала, что ее мужа зарезали в квартире дома 26 по улице Зины Портновой.

Как оказалось, погибший был директором рабочего дома "Забота". Мужчина пытался разнять драку двух постояльцев. На месте происшествия сотрудники задержали 44-летняя женщину, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения ранила 55-летнюю подопечную и воткнула в грудь руководителя дома нож.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что ранее, в 2010 году, задержанная отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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