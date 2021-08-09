На Софийской перевернулась BMW

Днем в понедельник, 9 августа, на перекрестке Софийской улицы с улицей Белы Куна кроссовер BMW столкнулся с KIA.

В результате столкновения BMW перевернулся и снес дорожный знак. По сообщениям очевидцев, около двух десятков человек пытались перевернуть машину на четыре колеса. Однако попытки добровольцев не увенчались успехом.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. В ДТП пострадали двое человек, однако госпитализациям им не понадобилась.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, как один из пострадавших сидит с перебинтованной головой.