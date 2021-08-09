На Пироговской набережной мотоциклист врезался в BMW

В понедельник, 9 августа, на Пироговской набережной произошло ДТП с участием зеленого мотоцикла марки "Kawasaki Ninja" и черной "BMW". Об этом сообщили в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, женщина за рулем иномарки, при повороте направо, не предоставила мотоциклисту преимущество и перестроилась. Молодого человека отбросило в припаркованную машину.