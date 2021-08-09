Угонщик автомобилей умер от страха на месте преступления

В Василеостровском районе Петербурга угонщик умер от страха во время попытки проникнуть в чужой автомобиль. В полицию ночью 9 августа обратился владелец машины.

Мужчина рассказал, что вышел проверить припаркованный у дома № 23 по улице Кораблестроителей автомобиль, когда услышал сигнализацию. Заявитель увидел незнакомца, который делал что-то у капота. Подойдя сзади к вору, он шлепнул его по ягодицам. Незнакомец уразу упал.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой констатировали факт смерти. Медики видимых телесных повреждений не обнаружили. Предварительно, незнакомец умер от страха.

Сейчас в обстоятельствах дела разбирается полиция.