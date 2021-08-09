Минувшей ночью на Невском проспекте произошло массовое ДТП — пострадали пять машин. Фотографии и видео с места аварии появились в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На кадрах видно, как черный BMW X5, двигаясь по Невскому проспекту со стороны Адмиралтейства, задевает встречные машины и проносится дальше, врезаясь еще в две машины около Малой Садовой.

По словам очевидцев, водитель BMW после аварии снял госномера. Точное количество пострадавших автомобилей уточняется. Предположительно, иномарка врезалась в четыре-пять машин.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.