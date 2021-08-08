На улице Политрука Пасечника локализовали пожар на авиационном заводе

В воскресенье, 8 августа, в Красносельском районе на улице Политрука Пасечника загорелся одноэтажный производственный цех Авиационного ремонтного завода. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорание поступило в 15:04. На ликвидацию огня отправили 9 единиц техники и 41 пожарного. Чтобы потушить пожар, потребовалось больше часа, полностью удалось локализовать огонь к 16:23. Возгоранию был присвоен первый ранг. Информация о пострадавших не поступала.

По данным регионального МЧС, на площади пяти квадратных метров выгорела электроустановка. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.