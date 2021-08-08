На проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием Росгвардии

Накануне на перекрестке на проспекте Ветеранов в Кировском районе около 23 часов произошло массовое ДТП.

Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль Росгвардии, двигаясь на красный свет светофора без звуковых сигналов, въехал в белую легковушку и серый микроавтобус.

От удара спецмашина встала на два колеса. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. У легковушки отвалилась часть бампера, также сильно повреждена машина Росгвардии — у нее помята левая сторона кузова.

Главное управление Росгвардии по Петербургу и области проводит проверку по факту произошедшего ДТП.