На КАД огонь полностью охватил Volvo

На КАД в сторону Шафировского проспекта днем 8 августа в правом ряду загорелась иномарка. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На записи видно, как автомобиль охватил черный густой дым. Очевидцы отмечают, что едва можно различить капот и остатки колес. Огонь полностью охватил салон.

Движение на КАД остановлено не было. В комментариях люди негодуют, почему другие водители вынуждены близко подъезжать к открытому огню, чтобы проехать.

В ГУ МЧС рассказали, что пожар удалось потушить в 14:13. В тушении пожара участвовали две спецмашины и 10 спасателей. Отмечается, что в ЧП никто не пострадал.