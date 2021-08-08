В ДТП на Бухарестской пострадал велосипедист

Около 11 утра 8 августа на пересечении улиц Дмитрова и Бухарестской под колеса автомобиля попал 40-летний велосипедист. Об аварии сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам комментаторов, велосипедист передвигался по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель машины, вероятно, не заметил мужчину. Велосипедист от удара отлетел.

Мужчину госпитализировали в больницу с травмами головы и переломами.

В комментариях люди спорят о том, кто прав, кто виноват. Одни считают, что велосипедисты должны слезать с велосипедов на переходе, другие сетуют на отсутствие должной инфраструктуры.