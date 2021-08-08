В Калининском районе задержали пьяного такситста

На Северном проспекте сотрудники "Дорожной инспекции" задержали пьяного водителя такси, который устроил погоню.

Водитель решил проигнорировать требования инспекторов ДПС - остановиться. Мужчина попытался скрыться от правоохранителей через газон, однако это отказалось неудачной идеей. Теперь автомобилю потребуется ремонт - водитель снес подвеску и пробил поддон.

Как оказалось, за рулем находился уроженец Башкортостана 1993 года рождения. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На мужчину составили протокол, конфисковали авто и лишили прав сроком на полтора года. Также в машине была пассажир. Как сообщают очевидцы, девушка была также пьяна и скандалила с сотрудниками полиции.