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Суд назначил 4,5 колонии за нападение на полицейских на митинге

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© Фото: Pixabay

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В пользу каждого потерпевшего драчун должен выплатить по 150 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы Николая Девятого, который напал на полицейских во время несогласованного митинга. 

Девятому назначили колонию общего режима. Проведенное в СИЗО время зачтется подсудимому. Девятый свою вину отрицать не стал. 

"Приговор, безусловно, будем обжаловать", — сообщил адвокат Владимир Терещенко. 

Также суд удовлетворил иск потерпевших. Подсудимый должен выплатить каждому по 150 тысяч рублей. 

Драка произошла 23 января во время митинга на Сенатской площади. Сотрудник полиции сделал замечание Девятому за разбросанный металлические ограждения, на что тот ударил его по лицу. Когда он сбегал с места происшествия, то ударил еще одного сотрудника. 

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