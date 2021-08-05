Съемочная группа вытоптала газоны Павловского парка

Арбитражный суд удовлетворил иск представителей музея-заповедника "Павловск" о взыскании со съемочной группы "Этерна"денежную компенсацию.

В октябре 2020 года во время съемок сериала киношники вытоптали газоны и повредили дорожные покрытия на Нововесинской и Английской дорогах, а также на трех аллеях Павловского парка. Сотрудникам музея пришлось самостоятельно восстанавливать газоны и выполнять все работы.

Представители музея приняли решение подать в суд на кинокомпанию "Блэк Принц Продакшнс", чтобы получить возмещение убытков в размере 578 тысяч рублей.

2 августа арбитражный суд постановил, компания должна возместить парку ущерб в размере 314 тысяч рублей.