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Возле здания муниципалитета Смольнинское произошел взрыв

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге произошло ЧП на заседании Совета депутатов МО.

Вечером 4 августа в центре Петербурга возле здания МО на Суворовском проспекте, 60, произошел взрыв. Об этом сообщил депутат петербургского муниципалитета Смольнинское Дмитрий Балтруков.

Муниципалы начали импровизированное заседание на крыльце совета. Спустя время из ливневой канализации начал идти красный дым. Депутаты подождали, пока он рассеяться и продолжили заседание. Ближе к концу под решеткой сработало взрывное устройство. 

Свидетелями инцидента стали несколько местных жителей. В результате ЧП никто не пострадал.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Депутаты обратились в полицию. 

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