Петербурженка получила два года условно за ножевое ранение

В Петербурге Выборгский районный суд приговорил Юлию Воронову, ударившую ножом своего мужа, к двум годам условно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

4 апреля ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с годовым испытательным сроком.

Следствие установило, что 25 октября 2020 года в квартире на улице Руднева муж подсудимой толкнул ее, из-за чего она ударилась головой. Женщина схватила нож и, пытаясь защититься, ударила мужа в живот.

Свою вину Воронова признала. Суд учел провокационное поведение ее мужа.