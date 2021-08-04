Суд отказал Резнику изменить меру пресечения

Городской суд Петербурга отказался выпустить из-под домашнего ареста депутата Законодательного собрания города Максима Резника. Его оставят под арестом до 16 августа. Об этом 4 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Адвокаты депутата попросили отпустить Резника под подписку о невыезде и залог в полмиллиона рублей, а также собран 429 поручительства со стороны граждан за депутата.

Резник считает, что его дело и преследование связано с политической деятельностью. Перед вынесением суда сам депутат попытался заверить суд, что он не собирается уезжать из страны.

В середине июня Резника задержали по подозрению в незаконно обороте наркотиков. Следствие считает, что в марте он купил более 18 граммов наркотического вещества для личного пользования. Ему были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".