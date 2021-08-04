Комтранс начал проверку на маршруте К-322

Комитет по транспорту Петербурга начал проверку качества оказываемых услуг на маршруте К-322 по факту отказа в перевозке пассажира с инвалидностью. Об этом в среду, 4 августа, комитет сообщил в своем Telegram-канале.

На днях, 21-летний программист с ДЦП Иван Бакаидов рассказал, как водитель маршрутки выгонял из транспорта молодого человека в дождь. За Бакаидова вступился другой пассажир и успокоил недовольного водителя.

"Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения! От имени транспортного комплекса Санкт-Петербурга приносим извинения Ивану Бакаидову", - говорится в сообщении.

Среди проектов Ивана - платформа бесплатных коммуникативных программ для людей с проблемами речи и моторики. Молодого человека в мае 2020 года издание Forbes включило в список 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет.