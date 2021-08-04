По решению суда петербурженка выплатила компенсацию за клевету

Василеостровский суд признал клеветой сообщения поста в Instagram пациентки, в котором она пожаловалась на поведение лечащего врача в Боткинской больнице.

Женщина сообщила, что врач раздраженно кричала, а также бросала в нее медицинские инструменты. В суд врач обратилась с иском об опровержении сведений, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию. В суде она заявила, что все обвинения не имеют доказательств, а значит голословные.

Суд обязал пациентку извиниться перед врачом. Также ей был назначен штраф в 30 тысяч рублей. За исполнением следили судебные приставы. Пост с клеветой был удален.