В Петербурге задержали зампредседателя колхоза по делу о гибели моряков судна "Онеги"

В Петербурге задержали зампредседателя рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина. Его подозревают по делу о гибели команды затонувшего в Баренцевом море судна "Онега".

Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел (с дислокацией в Санкт-Петербурге) Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержан заместитель председателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина", - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Как считает следствие, в декабре 2020 года капитан судна доложил зампредседателю колхоза о сложных погодных условиях и обледенении судна. Подозреваемый проигнорировал эти сведения. В результате, 28 декабря 2020 года судно затонуло в акватории Баренцева моря. Из 19 человек удалось спасти двоих.

СК уже получил заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда. Согласно ему, нарушения, которые были допущены подозреваемым, находятся в прямой причинно-следственной связи с гибелью моряков.