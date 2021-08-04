Корова выбежала к автомобилистам на Софийской улице

Во вторник вечером в Петербурге автомобилисты встретили на обочине бегущую корову. Видео забега сразу же появилось в социальных сетях.

Автор решил подписать видео "Чья буренка потерялась на Софийской по пути в СПб?". Комментаторы быстро подхватили эту историю и начали делиться ею в Интернете. Животное уже сравнили с героями советских мультфильмов, которые сбегали на волю, а также с главным героем фильма "Форрест Гамп".

Очевидцы сообщили, что буренка добралась до Красного Села, где она уже присоединилась к пешеходам. Корова, соблюдая правила ДПП, переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора.