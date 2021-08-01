Петербурженка утонула в Калиниграде

65-летняя жительница Петербурга утонула на необорудованном пляже под курортным городом Зеленоградском. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 31 июля.

"Следователям удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 65-летняя жительница Санкт-Петербурга, приехавшая на отдых с подругой", — рассказала старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Наталья Гацко.

Точную причину смерти еще установят после судебно-медицинской экспертизы.

В Следственном комитете предостерегают гостей и жителей города и просят не купаться в подпитии, в волнах и на диких пляжах.