В Большой Ижоре полицейские нашли машину, а внутри труп

В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские нашли машину Mitsubishi Outlander убитой жительницы Московского района.

Автомобиль вместе с трупом мужчины внутри обнаружили в лесу. Предположительно это сожитель погибшей, 44-летний Никита Хрусталев. Мужчина был зарегистрирован в Большой Ижоре, недалеко от места, где нашли угнанную машину. Его подозревали в убийстве своей сожительницы. Полиция разыскивала Хрусталева несколько дней.

Труп женщины нашли на Пулковском шоссе. Ее убили и привязали тросом к припаркованной рядом машине. У погибшей остались двое детей. Знакомые убитой говорят, что ее бывший сожитель воровал у нее вещи, а также имел дело с наркотиками. За несколько часов до смерти Хрусталев звонил ей.