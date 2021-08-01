Возмущенный таксист устроил перепалку с петербурженкой

В Петербурге таксист нахамил и угрожал своей пассажирке из-за низкой стоимости поездки. Об этом рассказала девушка в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Как оказалось, в системе сервиса произошел сбой. Она рассчитала поезду с Кронверкского проспекта до конца проспекта Стачек всего за 75 рублей.

Ссору с таксистом девушка записала на видео и выложила в социальные сети. Водитель не стеснялся выражений, оскорблял пассажира, а под конец грозился высадить девушку.

"У меня вся жизнь плохая из-за таких, как вы... Вы ведетесь на лишние копейки и ноги расставляете, кому надо", — обратился водитель к петербурженке.

Запись закончилась словами "все, выходите". Вероятно, девушка так и не доехала до конечной точки.